Antieke gietijzeren bloempotten gestolen op Dries KOEN MOREAU

31 mei 2019

12u51 0 Lede Tijdens Blauwe Kanne-kermis in Oordegem zijn in de nacht van donderdag op vrijdag op Dries twee antieke gietijzeren bloempotten ontvreemd.

De eigenaar doet een oproep naar getuigen die per toeval een wagen, personen of andere verdachte bewegingen opmerkten. Wie iets weet of zag, mag tijdens de kantooruren vrijblijvend contact opnemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.