Anny Couture stopt na 54 jaar verkoop dameskleding: “Concurrentie van stock- en internetverkopen is enorm” Koen Moreau

21 november 2019

17u25 0 Lede Na 54 jaar aanwezigheid in de Kasteeldreef in Lede gooit kledingzaak Anny Couture de handdoek in de ring. “Het is mooi geweest, maar zo hoeft het voor mij niet meer”, vertelt dochter Tania Vijverman. Zij staat sinds haar 18de in de winkel en nam in 2009 de zaak over van haar moeder Annie.

Met tranen in de ogen licht Tania Vijerman (51) haar drastische beslissing toe. “Iedereen heeft de mond vol van winkelen dicht bij huis, maar als het erop aan komt, doen onze eigen leveranciers ons de duivel aan met hun talrijke stockverkopen vlak voor de communieperiode en vlak na de zomer”, vertelt ze.

Dat producten van merkkleding geen exclusiviteit in gemeenten of dorpen meer geven, maakt het ook moeilijker. “Grote modezaken spelen hun aantal filialen uit om het doorbreken van de exclusiviteit te forceren.” Daarnaast shoppen meer en meer mensen online. Sinds de start 54 jaar geleden is er heel wat veranderd. Moeder Annie, die de zaak 54 jaar geleden startte, begrijpt en steunt de beslissing van haar dochter.

Ik heb liever dat ze er mee stopt dan dat ze er aan kapot gaat Oprichtster en moeder Annie Steenhaut

Ziek

“Ze werd er ziek van. Ik heb liever dat ze er mee stopt dan dat ze er aan kapot gaat”, aldus Annie Steenhaut die de zaak destijds, om hipper te zijn, Anny met een ‘y’ doopte en tot drie keer toe in dezelfde straat verhuisde. “Toen ik startte, heb ik nog vele jaren maatwerk gemaakt vooraleer de pret-à-porter haar intrede deed. We moesten geen moeite doen om klanten te ronselen. We hebben jarenlang tot twee modeshows per jaar georganiseerd en ik was actief in de intussen ter ziele gegane buurtdekenij van de Kasteeldreef .”

Vandaag is het helaas anders. “Tegenwoordig moet je de ene actie na de andere bedenken om klanten naar je winkel te lokken en dan blijft het nog moeilijk. De gouden tijden zijn helaas definitief achter de rug.” De modebranche resoluut de rug toekeren doet Tania niet. “Ik ben nog veel te jong en te graag bezig om niet meer te werken en een job in een kledingwinkel schrikt me helemaal niet af.” Tania zoekt vooral rust. “Nu ben ik inkoopster, verkoopsters, boekhoudster en reclamemanager tegelijk, waardoor ik 7 op 7 en bijna 24 op 24 met de winkel bezig ben.”

Er valt een immense last van mijn schouders Tania Vijverman

Mooie momenten

Dat het verhaal moet eindigen is jammer. “We hebben hier veel mooie momenten gehad met makkelijke en minder makkelijke klanten, maar dat hoort er nu eenmaal bij”, glimlacht Tania. Dat haar zaak gemist zal worden, beseft ze heel goed. “Veel klanten die ik persoonlijk met een briefje verwittigde van mijn allerlaatste uitverkoop, reageren verrast en bedroefd. Al begrijpen ze wel waarom ik deze beslissing neem en voor mij valt er een immense last van mijn schouders.”

Wat er met de winkel zal gebeuren, is nog niet zeker. “In de voormalige outlet naast de deur start mijn zoon Olivier Vandormael binnenkort een kine-praktijk.” De huidige winkelruimte wordt voorlopig niet verhuurd. “Ik heb nog een dochter en wil in eerste instantie alle opties openhouden, maar een kledingzaak komt er zeker niet”, klinkt het duidelijk. Wie nog een bezoekje wil brengen bij Tania en Annie wacht best niet te lang. “Onze volledige collectie zit momenteel in de uitverkoop met kortingen van 30 tot 70%.”

Anny Couture is nog tot het voorjaar van 2020 te vinden in de Kasteeldreef 45 in Lede.