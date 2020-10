Amazone Bo (17) wint paardentriatlon in Waregem en droomt stiekem van selectie voor EK Juniors Koen Moreau

07 oktober 2020

18u31 2 Lede De 17-jarige Bo Goeman uit Lede is terug van weggeweest in de paardensport. Na twee jaar stilte haalde ze in de hoogste reeks van de nationale ‘eventing combinaties’ in Waregem goud. “Het heeft even geduurd voor ik de overstap van pony naar paard kon maken, maar nu is het gelukt”, vertelt ze.

Drie jaar geleden werd Bo nog Belgisch Kampioen ponyrijden, maar die tijd is definitief voorbij. “Ik heb een prachtige ponytijd met mijn pony waarmee het keigoed klikte moeten afgeven wegens te oud waardoor ik de voorbije twee jaar wat in de schaduw verdween.”

Tot afgelopen weekend. Toen stond Bo er voor haar tweede wedstrijd op hoog niveau opnieuw. En hoe. Het meisje liet alle tegenstand achter zich in de categorie ‘eventing’. “Iets wat je best kan vergelijken met triatlon voor mensen. Samen met je paard moet je achtereenvolgens een nummer dressuur, springen en crossen brengen.” Iets wat duidelijk heel goed lukte.

Van pony naar paard

“Ik rij al sinds ik een klein meisje was pony en kreeg op mijn negende een schat van een eigen pony.” Die pony verschijnt helaas niet meer aan de start met Bo. “Omdat ik te oud werd voor het ponyrijden kochten mijn ouders me Coco Fleur.” Een ander dier met een andere karakter. “Het was een grote verandering die heel wat wennen en doorbijten vroeg. Uiteindelijk had mijn paard ook geen ervaring op dat moment.”

Vooral het eerste jaar was bijgevolg lastig. “Ik had het echt moeilijk om aan te passen, maar dankzij mijn mama en mijn trainer ben ik blijven trainen en oefenen.” Iets wat nog steeds vijf dagen op zeven gebeurd. “Ik probeer zo vaak mogelijk te rijden om Coco Fleur in conditie te houden en oefen veel op dressuur. Daarnaast kost de verzorging ook nog wel wat tijd.”

Desondanks combineert Bo alles vlot met haar studies in het zesde jaar economie-wetenschappen aan het Stella Matutinacollege van Lede. Stiekem droomt ze overigens al van een selectie voor het komende EK Juniors. Geen onmogelijk doel als je ziet het goed de eventing intussen lukt voor Bo en Coco Fleur. “Maar voorlopig is het vooral leuk om zoveel mogelijk te kunnen rijden. Dat is puur genieten.”