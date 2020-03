Algemeen verbod op publieke samenkomsten geldt niet voor... politici: kan beslissing om appartementen te bouwen in park van Mesen niet wachten? Koen Moreau

14 maart 2020

15u15 0 Lede Merkwaardige beslissing in Lede. Terwijl burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) zelf een van de eersten was om alle indoor en outdoor activiteiten te verbieden, behoudt de man (voorlopig?) wel de geplande gemeenteraad.

“De gemeenteraad van 19 maart gaat door maar is niet toegankelijk voor pers en publiek. De opnames kunnen online beluisterd worden”, is nog steeds het officiële standpunt in de richtlijnen die de gemeente uitvaardigde. De buren van Aalst hebben de boodschap beter begrepen. Daar wordt de gemeenteraad wel opgeschort.

Een blik op de agenda van de gemeenteraad doet ook niet vermoeden dat er extreem hoogdringende beslissingen te nemen zijn. Enige punt waar wat tumult bij te verwachten is, het regelen van een erfpacht voor de bouw van sociale woningen in de vorm van appartementen, geen assistentiewoningen met zorgverlening, in het park van Mesen tussen de Markizaatruïne en Kasteeldreef/Markizaatstraat.

Dat project is flink kleiner dan wat oorspronkelijk voorzien was op de locatie van het leegstaande rustoord Villa Letha. Dat OCMW-project met 48 volwaardige assistentiewoningen werd eind 2018 door burgemeester Uyttendaele geblokkeerd. Een beslissing die meteen een streep trok onder een dossier dat al enkele honderdduizenden euro’s kostte.

Ander dossier dat eveneens op de agenda staat is de beslissing om de gebouwen langs de Rammelstraat 1A, 3, 5 en 7A te verkopen. Enkele van die gebouwen werden recent aangekocht met het oog op de uitbreiding van het administratief centrum dat de gemeentediensten huisvest. Vorige gemeenteraad werd al duidelijk dat de uitbreiding van het gemeentehuis van Lede dan toch niet gerealiseerd worden langs de steenweg die het centrum van Lede doorkruist waardoor de sloopprocedure gestopt kon worden.