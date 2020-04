Alexander (15) profiteert van coronamaatregelen om indrukwekkende Minecraft versie van kasteel van Mesen te bouwen Koen Moreau

07 april 2020

Lede De 15-jarige Alexander Grovers uit Zottegem bouwde met de videogame Minecraft een indrukwekkende digitale kopie van het historische kasteel van Mesen in Lede. Dat kasteel kende een rijke geschiedenis, maar werd in 2015 grotendeels gesloopt. Enkel de historische Markizaatruïne rest vandaag nog.

Als je zo een gebouw opnieuw tot leven kan wekken dan geeft dat zonder meer een kick. “Ik heb een passie voor oude gebouwen en probeer geregeld dingen in Minecraft na te bouwen”, vertelt de jongeman. Minecraft is dan ook de game voor creatieve computerlingen. Met kubusvormige objecten kan je bouwen wat je wil.

Dat je daar heel ver in kan gaan bewijst Alexander. Eerder bouwde hij - geïnspireerd door de zware brand - ook al de Notre Dame kathedraal van Parijs na in Minecraft en drie maanden geleden ging hij aan de slag met het historische kasteel van Mesen. “Toevallig botste ik tijdens het internetsurfen of beelden van dat prachtige gebouw. Toen ik hoorde dat het intussen gesloopt was, besloot ik het te reconstrueren in Minecraft.”

Een serieuze klus die in totaal drie maanden duurde. “De laatste weken ging het dankzij de coronamaatregelen wel plots heel wat sneller waardoor mijn 3D-versie van het kasteel van Mesen flink wat eerder dan voorzien af raakte.” Met een bewegende opname neemt Alexander geïnteresseerden mee rond en in het gebouw waardoor je perfect ziet tot welke niveau van detail de Minecraftversie gaat.

Een bijzonder mooi werkje dat toont dat computergames niet noodzakelijk gelijkgesteld moeten worden aan nutteloos tijdverdrijf. Dingen tot leven wekken gaat vandaag dankzij de moderne technologie een pak makkelijker en behoeft geen aanvoer van materialen. Uitkijken naar het volgende project van Alexander, al heeft hij daarvoor momenteel nog geen concrete plannen.