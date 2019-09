Albert Vastgoed in Huizenjagers op Vier Koen Moreau

29 september 2019

13u33 3 Lede Immokantoor Albert Vastgoed stuurt deze week met Peter-Jan Matthijs een makelaar de arena van ‘Huizenjagers’ op Vier in.

De goedlachse Peter-Jan Matthijs woont al jaren in Waardamme (Oostkamp) in de Westhoek, maar is afkomstig uit Smetlede en de oudste kleinzoon van landbouwer en politicus Albert Van Achter. Die laatste vormde met zijn inzet voor het scheppen van nieuwe bestemmingen als provincieraadslid en schepen in Lede de inspiratie voor Albert Vastgoed.

Ondanks de verhuis van kleinzoon Peter-Jan is die - na een passage als algemeen directeur bij voetbalclub Cercle Brugge - nog steeds in zijn thuisdorp in de weer als medeorganisator van tal van kermisactiviteiten, heeft hij er een vastgoedkantoor en was hij tot voor kort de milde sponsor van een lokaal voor Radio Lede.

De in West-Vlaanderen goed geïntegreerde harde werker en goedlachse kerel maakt deel uit van een team van zestien mensen die in de omgeving van Affligem, Brugge, Diepenbeek, Diksmuide, Gent, Gistel, Lendelede, Smetlede en Torhout mensen helpen bij het kopen en verkopen van eigendommen. Deze week zie je hem van maandag- tot donderdagavond in de regio Brugge aan het werk om 19.40 uur in Huizenjagers op Vier.