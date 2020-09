Agenten verhuizen van aftandse en versleten gebouwen naar hypermodern nieuw politiehuis: “Van 3 gebouwen naar 1 is veel efficiënter” Koen Moreau

25 september 2020

19u07 0 Erpe-Mere/Lede Vrijdagavond huldigde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) met een beperkt publiek het gloednieuwe strategisch gelegen politiehuis op de grens van Erpe en Lede in. Zaterdag en zondag kan een - omwille van Corona eveneens - beperkt aantal mensen kennismaken met het gebouw dat de dienaars van de wet eindelijk en op meer dan één manier de 21ste eeuw inleidt.



“We trokken volop de digitale en flexibele kaart”, vertelt korpschef hoofdcommissaris Luk Lacaeyse trots in de inkomhal van zijn nieuwe commissariaat. Een commissariaat dat grotendeels de verdienste is van de man. Of toch van zijn scherpe pen waarin hij in 2015, amper een jaar na zijn aanstelling, de burgemeesters van Erpe-Mere en Lede met een uitgebreide omstandige nota wees op de erbarmelijke omstandigheden waarin zijn diensten gehuisvest waren. Het leidde er toe dat burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere en Geert Grepdon (Open Vld) van Lede hun akkoord gaven werk te maken van een nieuw commissariaat.

Dat nieuw commissariaat, kostprijs bijna 8 miljoen euro, is net klaar en zorgt voor een verademing bij alle 90 manschappen. “Het is een luxe dat we niet langer verspreid zitten in drie afzonderlijke gebouwen”, luidt het. Het pendelen tussen het commissariaat in Lede, de administratie boven het postkantoor van Lede en de voormalige rijkswachtkazerne langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere zijn met de verhuis naar het nieuwe politiehuis op de grens van Hoogstraat Lede en Leedsesteenweg Erpe definitief verleden tijd.

2.600 vierkante meter

Het korps van de politiezone Erpe-Mere/Lede beschikt voortaan over 2.600 vierkanter meter kantoorruimte verspreid over drie bouwlagen en 600 vierkante meter kelderverdieping voor archief en stalling van politievoertuigen. Achter het gebouw is een ruime carport voor combi’s, zijn 60 parkeerplaatsen voor personeel en een bezoekersparking te vinden. Ecologisch is men eveneens mee met 40 vierkante meter zonnepanelen en een buffercapaciteit van 100.000 liter water. “Ideaal voor gebruik voor onze wasmachine en toiletten.”

Ook de infrastructuur met ruime kleedkamers, grote lockers, douches, een bijzonder gezellige aangename refter met buitenterras, diverse vergaderzalen, comfortabele verhoorkamers, een aangenaam onthaal en een wachtzaal zijn een verademing. “We hebben ons jaren moeten behelpen en de refter deed dienst als – te kleine – briefing-ruimte, maar nu kunnen we eindelijk in een hedendaags kader werken en dat zal ook afstralen op onze werking.”

Digital first

Tal van projectors en digitale schermen zorgen er voor dat de agenten vlot zaken op schermen kunnen toveren, alsook dossiers en kaarten bekijken. Een klein commandocentrum laat toe permanent alle 21 camera’s van het commissariaat, de drie cellen en de drie verhoorkamers incluis, alsook de 15 camera’s aan de invalswegen van de politiezone, de carpoolparking in Erpe-Mere en het station van Lede te bekijken. Gelijktijdig zijn alle ploegen visueel zichtbaar op een digitale kaart. “Aansturen gebeurt zo nog sneller en beter.”

Het gebouw zelf is uitermate sober gehouden, is terreurbestendig met een kogelwerende buitenschil, maar heeft uitstraling. “We hebben vooral gekozen voor functionaliteit en dat deden we heel grondig. Voor de bouw startte bezochten we zestien politiegebouwen die niet ouder dan vijf jaar waren. We hebben goed gekeken en geluisterd naar wat voordelen en wat nadelen waren”, aldus commissaris Lacaeyse. Op basis daarvan werd gekozen om per verdiep vier diensten te plaatsen, kleedkamers op de eerste verdieping te houden, interventie vlakbij de wagens te posteren en nog heel wat meer.

Dojo en fitness

Beroep doen op de collega’s van Aalst om ‘klanten’ op te bergen in de cel, minderjarigen vast te houden in een toezichtkamer of minderjarigen met respect voor alle regels te ondervragen is voortaan verleden tijd. Ook voor medische onderzoeken en sport is plek in het gebouw met een dojo en toekomstige fitnessruimte op de bovenste verdieping. “Voortaan kunnen we al deze zaken in eigen huis doen. Dat betekent minder verplaatsingen en minder tijdverlies.”

Het gebouw zelf beschikt over een eigen hoogspanningscabine zodat er tijdens rampen permanent elektriciteit voorhanden is. “Boven kunnen we de raadzaal perfect en snel omschakelen naar crisisruimte met schermen voor de vier disciplines.” De politiezorg kan er alleen maar beter op worden.