Agenten openen vuur op wagen die op politieversperring wil inrijden in Oordegem Wagen crasht na achtervolging van 10 kilometer Koen Moreau Frank Eeckhout

19 mei 2020

12u41 4

Lede Aan de verkeerslichten in het Oost-Vlaamse Oordegem hebben agenten van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede dinsdagochtend rond 8.30 uur het vuur geopend op een oude Citroën. Die wagen werd al van aan het kruispunt Vijfhuizen achtervolgd maar wou van geen stoppen weten. Uiteindelijk crashte hij twee kilometer verderop in een landbouwweg

Daarmee eindigde een achtervolging van bijna 10 kilometer. “De verdachten werden opgemerkt op de grens van Aalst en Erpe-Mere en trok om verschillende redenen de aandacht van onze mensen waarop die tot controle wilden overgaan”, vertelt hoofdcommissaris Luk Lacaeyse. De wagen - volgens bronnen dicht bij het onderzoek gestolen - ging er echter als een speer van door richting Wetteren waarna een helse achtervolging startte.

Politieversperring

“De wagen reed aan extreem hoge snelheid, maar desondanks slaagde een tweede ploeg er in een politieversperring op te richten ter hoogte van de verkeerslichten in Oordegem”, aldus Lacaeyse. Aannemer Tony Leus was een van de eerste wagens die daar moest halt houden. “Ik begreep er eerst niks van en vroeg me af wat ik misdaan had, maar toen ging alles plots bliksemsnel.”

Het was schrikken toen die agenten plots hun wapen trokken. Elke Sempels

De aanstormende wagen ging de stilstaande wagens en een vrachtwagen - die klaar stond om af te slaan richting Vlierzele en Bavegem - langs links voorbij. “Hij reed recht af op de agenten die klaar stonden om de wagen te doen stoppen. Die moesten springen voor hun leven en losten verschillende schoten.” Uiteindelijk werden zes kogels teruggevonden. Vier op het kruispunt en twee in de wagen.

“Het was serieus schrikken”, vertelt Elke Sempels die eveneens aan de lichte stond. “Eerst leek het of twee agenten gewoon het verkeer aan het regelen waren. Je zag wel dat ze zenuwachtig waren, maar ik schrok toch ze plots hun wapen trokken”, vertelt ze nog steeds onder de indruk.

Wegenwerken

De agenten sprongen in hun wagen en zetten mee de achtervolging in. Die ging verder langs de steenweg, maar vlak voor de werken sloegen de criminelen aan Mon Chocolat de Beekstraat in. De arbeiders daar beseften amper wat er gebeurde. “Mijn vrachtwagen stond in het midden van de weg. Toen ik de sirenes hoorde heb ik plaats gemaakt. Toen ik zag dat er een klein wagentje met twee mannen van vreemde origine voor de politiewagen stond, besefte ik dat ik beter was blijven staan”, vertelt een arbeider daar.

Die wagen reed extreem snel, maar begon wel te schuiven in de bochten vooraleer hij in de gracht belandde. Lu Fonck

Uiteindelijk sloegen de gangsters achter De Blauwe Kanne links de Dries in om vervolgens via de Wijde Wereld aan hoge snelheid de kouter in te rijden. Buurtbewoners Lu Fonck en Oscar Van Wesemael zagen alles gebeuren. “Die wagen reed extreem snel, maar begon wel te schuiven in de bochten. Een geluk dat er net geen wandelaars of fietsers waren”, vertelt Lu.

Net voorbije het laatste huis in het begin van de kouter verloor de chauffeur de controle over het stuur. De wagen ging de gracht in. “Een man bleef zitten, maar de andere grabbelde zijn rugzak en zette het meteen op een lopen tot achter de serres verderop.” Daar kon de politie ook hem vatten.

Poging doodslag

“Niet zo erg veel later lagen ze hier allebei op de grond met hun handen op hun rug geboeid. Wellicht stak er een stevige hoeveelheid drugs in de rugzak.” Beide mannen werden opgepakt. Zij zullen vervolgd worden voor wat er in hun wagen en rugzak werd aangetroffen. Meer dan waarschijnlijk komt daar ook poging doodslag en gewapende weerspannigheid ten aanzien van de agenten aan de verkeerslichten in Oordegem bij. Het comité P onderzoekt de omstandigheden van het schietincident.