Afspanning Den Bonten Os sluit dit weekend de keuken na bezoek door klant met coronabesmetting Koen Moreau

23 juli 2020

13u42 0 Lede Uitbaters Philippe Adams en Veronique sluiten dit weekend de keuken van eethuis Den Bonten Os in de Molenbergstraat in Lede. “Vorig weekend kregen we een klant over de vloer die positief testte”, vertellen ze.

Zelf zijn Philippe en Veronique niet besmet. “De eerste van de tweeledige coronatest was negatief, maar voor de zekerheid en in afwachting van de tweede test maandag sluiten we dit weekend onze keuken. De permanentie in de zaak is wel verzekerd waardoor de deuren toch openen.”

COVID-19 rukt momenteel keihard op in Lede. Bij Scouts Lede, waar zoon Basiel in de leiding staat, raakte iemand besmet en de gemeente besliste net om de kinderopvang van Oordegem en Wanzele - alsook de kinderopvang van Lede, maar niet het speelplein - te sluiten nadat een kind positief testte. In het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne, het vroegere Zoete Nood Gods, testten twee patiënten van de open afdeling en zes personeelsleden positief. Zij werden allen in quarantaine geplaatst.

Den Bonten Os is niet de enige horeca-gelegenheid die tijdelijk de deuren sluit. Ook Bar Bidong van het nieuwe jeugdhuis, waar zoon Basiel eveneens een van de drijvende krachten is, besliste al om dit weekend niet te openen. Ook in de woonzorgcentra Residentie Prieelshof in Oordegem en Markizaat in Lede werden preventief al bijkomende maatregelen genomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.