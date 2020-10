Adjudant-majoor Philippe smurft er op los in ‘Vanity Plates’: “Op twintig jaar kost mijn nummerplaat twee koffies per maand” Koen Moreau

07 oktober 2020

17u50 0 Lede Voor de burelen van het Militair Commando in de Leopoldskazerne in Gent staat sinds eind vorig jaar een wagen met een opvallende nummerplaat. Die wagen is van Philippe ‘Smurf’ Van Huyck. Zo staat het tenminste op zijn visitekaartje én op zijn nummerplaat.

Niet meteen wat je verwacht bij een korpsadjudant adjudant-majoor. Toch kent de ‘smurf’ in de man een militaire oorsprong. “Toen ik in 1982 in dienst trad bij de luchtmacht was ik met mijn 1,65 meter de kleinste van ons peloton. Best makkelijk toen we ons op lengte moesten opstellen aangezien ik steeds links achteraan stond”, glimacht de man. De unieke positie, zijn postuur en de blauwe militaire outfit van de luchtmacht in combinatie met de op dat moment populaire tv-reeks De Smurfen zorgden er voor dat de man al snel ‘smurf’ genoemd werd.

Bijnamen

“Een naam die ik met plezier droeg”, aldus Philippe. De gewoonte van bijnamen of nicknames is dan ook diep ingeworteld bij de luchtmacht. “Het is een vast gebruik dat iedereen, van mecanicien tot gevechtspiloot, een bijnaam heeft zodat hij moeilijker identificeerbaar is door de vijand op bijvoorbeeld buitenlandse missies.” Intussen gaat Philippe al bijna veertig jaar als ‘smurf’ door het leven. Een bijnaam die hij omarmde.

“Op diverse fora en bij onze Vespa-club ben ik eveneens de ‘smurf’ en geregeld ontvang ik Smurfen als geschenkje. Dat is fijn, maar een echte verzamelaar of koper van Smurfen ben ik niet.” Toch zie je een of meerdere Smurfen op de deurbel van de man in Lede, op het hoesje van zijn gsm, op zijn mondmasker, op zijn bureau in de Gentse Leopoldskazerne én sinds april 2015 op zijn nummerplaat. “Toen de mogelijkheid kwam om gepersonaliseerde nummerplaten aan te kopen, heb ik niet getwijfeld.”

Twee koffies

De kostprijs van 1.000 euro vormde geen obstakel. “Toegegeven. Dat is duur. Maar in vergelijking met andere hobby’s en over een periode van twintig jaar valt dat wel mee. Ik berekende dat het me op die termijn twee koffies per maand kost en dat heb ik er wel voor over”, lacht Philippe. Het bracht hem als raadsel in De Zoete Inval op Radio 2, in Knack en nu donderdagavond om 20.45 uur op VTM 2.

Daar neemt het programma ‘Vanity Plates’ over gepersonaliseerde nummerplaten onder meer een kijkje bij ‘Smurf’ Philippe. Die ligt na een carrière bij de luchtmacht, waarvan tien jaar in het internationaal hoofdkwartier in Duitsland en tien jaar als fotosmurf bij de afdeling Public Relations van de luchtmacht - tegenwoordig in het Militair Commando in de Genste Leopoldskazerne buiten de luchtmacht. “Hier is het gebruik van bijnamen eerder uitzonderlijk, maar als korpsadjudant of Grote Smurf blijf ik hier rondsmurfen zoals ik altijd deed”, besluit de man.

Vanity Plates, 20.45 uur, VTM 2.