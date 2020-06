Achtergelaten brommer uitgebrand in landbouwwegel Koen Moreau

15 juni 2020

Lede Een loper merkte maandagavond omstreeks 20 uur een brand op in de landbouwwegel vlak voor tennisclub Kenta langs de Paddestraat in Lede.

Vrijwilligers van brandweerpost Lede haastten zich ter plaatse. Uiteindelijk bleek 500 meter ver in de landbouwwegel, vertrekkend door het bosje in de bocht vlak voor de tennisclub, een Honda Dax brommer in brand te staan. Verder was er niemand in de buurt. De politie startte een onderzoek.