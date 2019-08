Acht nieuwe radiomakers en nieuwe studio voor Radio Lede KOEN MOREAU

26 augustus 2019

17u36 2 Lede De lokaal geïnspireerde (internet)Radio Lede die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur muziek, regionaal nieuws en live-uitzendingen brengt, pakt uit met een versterkte ploeg en een nieuwe studio.

“Vooreerst verhuisden we van Impe naar de bovenverdieping van café Lam Gods in Oordegem en onze oproep naar radiomakers leverde acht enthousiastelingen en bijna evenveel nieuwe programma’s op”, vertelt hoofdredacteur Ralph Iliano.

Radio Lede kwam in juni nog in het nieuws nadat de gemeente vroeg om - in ruil voor of voor het behoud van subsidies - politieke verslaggeving voortaan links te laten liggen. De radiomakers reageerden fel en uiteindelijk stelde de gemeente dat alles “een groot misverstand” was. De plooien zijn dus gladgestreken en Radio Lede vond op de koop toe een nieuw elan. “Voortaan brengen we naast onze doordeweekse muziek en actua in het weekend van 8 tot 21 uur eigen programma’s.”

Nieuw weekendprogramma

Starten gebeurt zowel op zaterdag als zondag om 8 uur met ‘Goeiemorgen, Lede!’ bij Ralph zelf. Vervolgens krijg je nieuwkomers Lieve Schollaert met ‘Zonder thema’ te horen. Arnout Willockx draait ‘Lunchplaatjes’ en presenteert ‘Den Achternoen’. Hansie Vanhaecke en Christophe Vanhaecke zorgen op zaterdag en zondag voor ‘Goeiemiddag Lede.’ Laurien Vereecken vult de middag met ‘En dat op een zaterdag’. Karel Siau brengt Pod’Pourri en Franky Van Cakenbergh ‘De Platencarroussel. Deze laatste sluit zaterdag en zondag met ‘Goeienavond, Lede!’ af voor Guy Van Landeghem er met ‘De Keuze van Guy om 20 uur de non-stop muziek opnieuw inschakelt.

Radio Lede beluisteren kan via de website www.radiolede.be, via wifi- en internetradio, via de Radio Lede app, Sonos, iTunes, Bose, TuneIn en ProximusTV. Via de klassieke radio is Radio Lede enkel op zondag tussen 12 en 13 uur te beluisteren vanuit Lede, Aalst en Erpe-Mere via 105.1 FM.