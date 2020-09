Absoluut dieptepunt in politiek steekspel: meerderheidspartijen verlaten nog voor start eigen gemeenteraad in Lede Koen Moreau

17 september 2020

21u19 10 Lede Meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie hebben donderdagavond hun eigen gemeenteraad tot tweemaal toe getorpedeerd. Na onvolledige dossiers wegens ontbrekende dossierstukken enerzijds en opmerkingen daarop door de oppositie anderzijds stapten alle gemeenteraadsleden van de meerderheid zonder een woord uitleg op.

Politiek Lede is er eentje van uitersten. Nadat de vorige (digitale) gemeenteraad in juni tot vier uur ’s morgens - goed voor een marathonzitting van bijna negen uur - duurde, werd de raad donderdagavond in de corona-veilige zaal De Bron beëindigd na amper 50 minuten en nog voor het eerste punt van de agenda was behandeld. CD&V slaagde er bijgevolg niet in om Griet De Smet als vervangend gemeenteraadslid en Paul De Jaeger als schepen aan te stellen voor de periode dat burgemeester Roland Uyttendaele wegens ziekte afwezig is.

Schorsing

Na een vraag van een burger, enkele mededelingen en opmerkingen voorafgaand aan de agenda werd de zitting - op dat moment nog geen half uur geopend - geschorst. Een voortzetting van een lange traditie die al maanden aanhoudt en waarbij de meerderheid quasi elke zitting moet overleggen over hoe het nu weer verder moet. Dit keer was dat na de pertinente opmerking van raadslid Marc Boterberg (Vlaams & Zinvol) dat wegens ontbreken van stukken en documenten in de papieren en deels digitale dossiers liefst 20(!) van de 44 punten onbehandelbaar waren en moesten verdaagd worden. “Jammer, want ik heb dit vorige week vrijdag gemeld aan de waarnemend burgemeester”, stelde de man.

Voorzitter Jo Maebe (Groen) onderschreef in eerste instantie deels de vraag tot verdaging, maar gelijktijdig wou hij de opmerking ook deels van tafel vegen voor die agendapunten waarvan de dossierstukken wel digitaal bestonden. Pijnlijk aangezien de man net voordien een schrijven van het agentschap binnenlands bestuur moest voorlezen naar aanleiding van een klacht waarin de waarnemend gouverneur hem als voorzitter op de vingers tikte en stelde dat hij het huishoudelijk reglement strikter moest toepassen.

Onvoldoende raadsleden

Tot een gedeeltelijke behandeling van de agendapunten kwam het uiteindelijk niet. Na de schorsing stelde Maebe dat de raad volledig zou hernomen worden op donderdag 1 oktober. Toen fractieleider Stijn Wille van oppositiepartij Open Lede daarop reageerde stapten schepen Elke Meganck (CD&V) gevolgd door de andere schepenen, waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V) en uiteindelijk alle raadsleden van CD&V, Groen en De Coöperatie zonder een woord uitleg op.

Voorzitter Maebe snoerde Wille vervolgens de mond door de zitting te sluiten aangezien minder dan de helft van het aantal raadsleden aanwezig was waardoor geldig vergaderen niet meer mogelijk was. Respectvol omgaan met elkaar is in politiek Lede duidelijk niet langer mogelijk. Politici, aan beide kanten van de tafel, zijn verzand in een spelletje minutieus naleven van de regels waarbij nonchalance, niet geheel onlogisch, genadeloos wordt afgestraft. Dat de meerderheid - nadat ze terecht op een gemaakte fout gewezen wordt - opstapt, is ongezien en eerder iets voor de kleuterschool. Voor politici die een gemeente besturen is het ronduit onwaardig.

Geen vuiltje aan de lucht

Indien dit de toekomst van politiek Lede wordt, kunnen we verwachten of vrezen dat de meerderheid in de toekomst bij elke netelige vraag of niet geapprecieerd toegevoegd agendapunt zonder te antwoorden de zitting verlaat. Gevraagd naar een reactie achteraf klonk het bij schepenen en fractieleiders van de meerderheid enkel dat “de stukken inderdaad onvolledig waren” en dat ze er volgende keer zullen voor zorgen “dat dit niet meer het geval is.” Verder bleek er voor de politieke bestuurders van Lede geen vuiltje aan de lucht.

De raadzitting herbeluisteren kan via https://web-lede.streamovations.be.