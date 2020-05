Aantal marktbezoekers schromelijk onderschat: tellers registreren 1.300 bezoekers op eerste coronamarkt Koen Moreau

19 mei 2020

18u27 0 Lede De wekelijkse dinsdagmarkt, in aangepaste vorm en op een andere locatie om te voldoen aan de coronamaatregelen, lokte dinsdag in Lede een grote opkomst.

Op basis van eerdere tellingen ging het gemeentebestuur uit van een 400 à 500 bezoekers, maar dat bleek een schromelijke onderschatting. Aan de enige ingang ter hoogte van de Volkskring werden ongeveer 1.300 bezoekers geteld en ontsmet. Mogelijk zijn dat er net door de coronacrisis nog minder dan gewoonlijk.

Voor de marktkramers was het in elk geval herademen. Eindelijk konden ze terug hun waren aan de man brengen. De klanten zelf waren eveneens tevreden. Hier en daar viel wel wat gemopper te horen over de enkele looprichting en de lange afstand. Op basis van de ervaringen en binnen de geldende regels zal nu gekeken worden waar bijsturingen eventueel mogelijk zijn.