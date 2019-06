Aanrijding op E40 richting kust: file vanaf Aalst KOEN MOREAU

20 juni 2019

17u51 17 Lede Op de autosnelweg naar de kust gebeurde donderdag rond 16.30 uur tussen Erpe-Mere en Wetteren een aanrijding tussen een personenwagen en een bestelwagen.

Een inzittende die daarbij licht gewond raakte, werd naar het Universitair Ziekenhuis van Gent gevoerd. Door het ongeval was de linker- en middenrijstrook een tijd versperd. Daardoor stond er al snel een file vanaf Aalst. In de richting van Brussel was er een kijkfile. Rond 17.15 uur was de snelweg al terug vrijgemaakt voor het verkeer.