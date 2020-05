Aankoop van elf automatische Externe Defibrillatoren: "Minstens één toestel voor elke deelgemeente” Koen Moreau

15 mei 2020

17u11 0 Lede De gemeente Lede gaat elf externe defibrillatoren aanschaffen om mensen te helpen in geval van hartstilstand.

De aankoopprijs daarvan bedraagt 28.104,35 euro. Het onderhoudscontract wordt geschat op 1.574 euro per jaar. Bedoeling is toestellen te plaatsen in het gemeentehuis aan de Markt, achter Huize Moens, in GC De Volkskring, in WZC Markizaat, aan het ontmoetingscentrum van Oordegem, aan het ontmoetingscentrum/speelplein van Wanzele, in de kantine van voetbalclub FC Smetlede, op het plein van Smetlededorp, in het ontmoetingscentrum van Impe en aan het parochiezaaltje in Papegem.

Daarnaast hangen op het grondgebied van Lede al diverse toestellen. Dat is onder meer het geval aan zaal De Bron, sporthal De Ommegang, het Sport.Vlaanderen (Bloso) Putbosstadion in Oordegem, bij de politie, bij WZC Prieelshof in Oordegem, in de AD Delhaize in Lede en naast het toegangshek van het Stella Matutinacollege van Lede. Op aanbeveling van An Van Wesemael (N-VA) zal de bevolking via ‘Lede Informeert’ op de hoogte worden gebracht van de locaties. Tevens komen er - eens de coronamaatregelen achter de rug zijn - extra opleidingen door het Rode Kruis.