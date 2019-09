Aangifte doen in politiecommissariaat? Vanaf oktober eerst een afspraak maken. Koen Moreau

20 september 2019

18u42 9 Lede Nadat de buren van politiezone Aalst in januari al van start gingen met een afspraaksysteem voor niet-dringende aangifte, wordt dezelfde werkwijze vanaf oktober ook uitgerold in de politiezone Erpe-Mere/Lede.

“Om de kwaliteit en de dienstverlening van het onthaal in het Politiehuis in Lede te verbeteren, werken we voortaan enkel nog op afspraak”, licht commissaris Nathalie Bel toe. Een beslissing en aanpak die zonder twijfel enige aanpassing zal vragen. “Maar het wordt een win-win voor de aangever, onze mensen en alle andere inwoners.”

We namen de proef op de som en boekten via www.erpemerelede.be, perfect bereikbaar met de computer en smartphone, alvast een afspraak. Eerste dat opvalt is de uitgebreide lijst van zaken waarmee je bij de politie terecht kan. Nog handiger is de nuttige info omtrent welke documenten of andere zaken je best meebrengt. Het systeem gidst je vervolgens feilloos naar het eerste vrije moment. Boeken is vervolgens kinderspel en nadien word je nogmaals herinnerd aan wat je best meebrengt. Een afspraak aanpassen of annuleren kan tot 24 uur voor de geplande datum.

Voor dringende interventies zijn we zoals steeds 7/7 en 24/24 bereikbaar via het noodnummer '101'. Politiecommissaris Nathalie Bel

“Dit systeem laat ons toe voldoende tijd te voorzien in functie van het type aangifte en vermijdt dat mensen extreem lang moeten zitten aanschuiven. Bovendien hopen we met deze aanpak overbodige vervolgbezoeken te vermijden waardoor onze agenten meer tijd krijgen en meer de straat op kunnen. Iedereen wint er dus bij.” Dat alles meteen perfect zal lopen en iedereen de nieuwe aanpak correct zal toepassen valt af te wachten. “Het wordt uiteraard inlopen, maar we zullen van dichtbij opvolgen, evalueren en bijsturen waar nodig.”

Geen internettoegang? In dat geval kan je steeds telefonisch tijdens de kantooruren een afspraak vastleggen op het nummer 053/60.64.64. Die uren verruimen overigens. “Het onthaal van het commissariaat op weekdagen steeds bereikbaar via 8 tot 17 uur. Op donderdag is dat tot 19 uur en op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.” Wie de politie dringend nodig heeft, moet overigens niet panikeren. Voor dringende interventies staan de agenten 24/24 en 7/7 ter beschikking via het noodnummer ‘101’.