64 boetes tijdens eerste week controle op gebruik parkeerschijf Koen Moreau

18 januari 2020

07u51 0 Lede De externe firma die sinds dit jaar in Lede instaat voor het controleren van het gebruik van de parkeerschijf schreef al 64 boetes uit.

“Tijdens de eerste week waren er controles op maandag 6, donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 januari. Dat leverde 11, 19, 20 en 14 parkeerretributies op”, vertelt schepen Elke Meganck (CD&V).

Sinds de controle plaatsen meer een meer mensen hun wagen in de zijstraten waar maar een beperkt aantal beschikbare plaatsen zijn. De roep naar bewonerskaarten klinkt daardoor steeds luider. Een visie of oplossing daaromtrent is er nog niet.

De klachten warens nochtans te verwachten. “Haast en spoed is altijd zelden goed”, reageert schepen Robert De Mulder (CD&V). “Onze werkgroep parkeerbeleid volgt op en bekijkt wat mogelijk is, maar willen afwachten wat de concrete plannen zijn met de parkings van de NMBS aan het station”, aldus Isabelle Derder (CD&V), voorzitter van de verkeerscommissie van Lede.