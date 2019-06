40ste bedevaart van 40 kilometer voor Jan De Brauwer van Oordegem naar Halle KOEN MOREAU

22u16 5 Lede Tijdens het pinksterweekend gaan traditioneel nog steeds heel wat – weliswaar steeds minder - mensen te voet op bedevaart naar Halle.

Een van die mensen is Jan De Brauwer uit Oordegem. Hij startte zaterdagochtend voor de 40ste keer aan de Sint-Martinuskerk van Oordegem voor een tocht van 40 kilometer tot in Halle. Een uitzonderlijke prestatie die door zijn collega stappers extra in de kijker werd gezet met boterkoeken en een feestballon.