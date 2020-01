3.000 huizen getroffen door korte stroomonderbreking Koen Moreau

21 januari 2020

17u23 4 Lede Een stroompanne trof dinsdagochtend een enorm groot aantal huizen in Impe, Lede, Wanzele, Schellebelle en Serskamp.

Rond 8.15 uur ging het licht uit in het centrum van Lede. Ook de omgeving van Impedorp, het centrum van Wanzele en de omliggende straten tot in Schellebelle en Serskamp werden getroffen. Door de panne was de politie niet bereikbaar en werkten de verkeerslichten aan kruispunt De Ommegang niet. De panne daar was gelukkig van korte duur.

Tussen 8.30 en 9 uur werd de stroomtoevoer op de meeste plaatsen hersteld. De bewoners van Woonzorgcentrum Markizaat hadden minder geluk. Zij moesten tot 12.30 uur wachten tot de liften terug operationeel waren. Dat betekende dat in de tussentijd een bewoonster die onwel werd met behulp van de brandweer via een ladder naar buiten moest worden geholpen.