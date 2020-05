290.650 euro voor aankoop 120 fietsen voor gemeentepersoneel: “Om het goede voorbeeld te geven” Koen Moreau

15 mei 2020

17u05 4 Lede De gemeente Lede wil 120 fietsen kopen. “Om het goede voorbeeld te geven willen we ook ons personeel op de fiets krijgen. Daarom zullen we het gemeentepersoneel (elektrische) fietsen ter beschikking stellen”, vertelt schepen Bart Heestermans (Groen).

Om van het aanbod gebruik te maken moeten personeelsleden minstens zestig procent van hun woon-werkverkeer met de fiets uitvoeren. Daarnaast dient een maandelijkse bijdrage van 10 euro door het personeelslid te worden voorzien indien het om een elektrische of racefietsen gaat.

Gemiddeld 2.500 euro per fiets

De interesse is groot, want de gemeente wil 120 fietsen aankopen. Dit zal, verschillende onderhoudsbeurten inbegrepen, 290.650 euro kosten. Een stevig kostenplaatje, vinden Kris Wyndaele (N-VA) en Peter Venneman (Open Lede). “Het idee en opzet zijn nobel, maar we zijn wel enorm geschrokken van de kostprijs van gemiddeld 2.500 euro per fiets. Daarnaast wonen de meeste mensen dichtbij en genieten ze ook nog een fietsvergoeding.”

Op termijn impact op wagenpark

Schepen Heestermans verdedigt de beslissing tot aankoop wegens de lagere kost, langere duurzaamheid en behoud van de fiets. “Voor alle duidelijkheid: de gemeente blijft eigenaar van de fiets, het is geen geschenk.” Volgens de man is de prijs te verantwoorden door de hoge duurzaamheid en kwaliteit. “En op termijn hopen we dat de aanschaf van de fietsen een impact op ons wagenpark kan hebben.”