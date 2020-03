20-tal pv's voor niet naleven coronarichtlijnen: "Speeltijd is definitief voorbij” Koen Moreau

29 maart 2020

18u48 7 Lede De crisismaatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan of te vertragen worden de jongste dagen meer gecontroleerd. Dat leverde heel wat boetes op.

Agenten van de politiezone Erpe-Mere/Lede schreven tot nu toe al een 20-tal processen verbaal uit. “Over het algemeen werd preventief en bemiddelend opgetreden, maar bij flagrante of herhaalde overtredingen werd zonder pardon proces verbaal opgesteld. Iets dat we tot nu toe al een 20-tal keer moesten doen. De regels zijn intussen gekend en de speeltijd is definitief voorbij”, aldus de politie.

Bloemenverkoop

Over de precieze inhoud van de tussenkomsten wil de politie niet communiceren. Deze week raakte wel al bekend dat het verkoopkraampje aan Anjers De Nijs in de Bossestraat in Erpe en de bloemenautomaat van bloemenzaak Acanthus op het dorp van Mere op bevel van de politie moesten sluiten. Het kippenkraam aan de kerk van Burst werd eveneens gesloten op basis van de nationale richtlijnen. Tijdens het eerste weekend werden ook twee privéfeestjes stilgelegd.

Agenten bespuwt

Niet alleen in Erpe-Mere en Lede beseffen nogal wat mensen de ernst van de situatie onvoldoende. De politie van Aalst verbaliseerde het voorbije weekend in amper 24 uur al 45 overtreders. Agenten werden op de koop toe bij een van die situaties bespuwt. In de politiezone Zottegem/Herzele/S-L-Houtem werden eveneens al verschillende boetes uitgeschreven.

Veerdienst gesloten

Het voorbije weekend liep in Zottegem de uitbater van een café voor de tweede keer op rij betrapt op het niet naleven van de verplichte sluiting. De politiezone Berlare/Zele is eveneens bijzonder actief. Zij stelden al 84 pv’s op. De politie van Dendermonde maakte vrijdag 16 pv’s op. De politiezones Denderleeuw/Haaltert en Wetteren/Laarne/Wichelen maakte nog geen cijfers bekend. Wel werd in de laatste zone omwille van niet-naleving net beslist de veerdienst over de Schelde in Schellebelle stil te leggen voor recreatief gebruik.