20-tal grasparkieten gestolen uit volière langs Overimpe Koen Moreau

16 oktober 2019

20u39 11 Lede Vogeldieven sloegen woensdag hun slag langs Overimpe in Lede.

“Bij thuiskomst woendagnamiddag ontdekten we dat onze volière was opengeknipt. Zeker twintig grasparkieten zijn verdwenen”, vertellen Frieda De Backer en Johan Engels. De dieven waren duidelijk kenners. “Onze albino’s zijn weg, de vogels met speciale kleuren en veel onze jonge grasparkieten.” De vrouw doet een oproep naar mensen die woensdag in de loop van de dag iets verdacht zagen. Zij kunnen vrijblijvend contact opnemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.