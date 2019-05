20-tal bomen illegaal gekapt in opdracht van Farys en gemeentebestuur KOEN MOREAU

23 mei 2019

07u48 10 Lede Er is heibel ontstaan na het kappen van een 20-tal bomen naast de gracht tussen Klemendorp en de Stationsweg in Lede.

Naar aanleiding van verschillende klachten omtrent het verdwijnen van de bomen, werd ontdekt dat het om een illegale kapping zonder vergunning gaat. Over de noodzaak van het kappen lijkt nochtans weinig discussie. De gracht, die onder meer het regenwater van zaal De Bron afvoert, was er door jarenlang gebrek aan onderhoud bijna toegegroeid door zaailingen die na tientallen jaren metershoog over de omliggende tuinen uitkeken.

Over het tijdstip van het kappen, midden in het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot en met 15 juli, valt wel een en ander te zeggen. In deze periode is het namelijk verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen. Kappen is met andere woorden uitgesloten. Iets waarmee de aannemer, door de gemeente Lede in samenspraak met waterbeheerder Farys aangesteld, duidelijk geen rekening hield. Vraag is dan ook of de ontbrekende vergunning het gevolg is van een vergetelheid of een bewuste strategie was.

Bij het kappen van de allereerste boom liep het bovendien al fout. Een tak kwam terecht op een arbeider. De man werd preventief en onder begeleiding van een MUG-team afgevoerd naar het ziekenhuis. De werken werden echter niet stilgelegd waardoor bij de ontdekking van de ontbrekende vergunning en het stilleggen van de werken te laat kwam. Alle bomen waren op dat moment al gerooid.

Schepen Bart Heestermans (Groen) betreurt de situatie. “We gaan onderzoeken wat hier fout is gelopen en wie daarvoor verantwoordelijk is. In elk geval was kappen hier op dit moment nooit toegelaten”, reageert die. Mogelijk wordt het dossier wel geregulariseerd. “Maar zoals in andere gelijkaardige dossiers zullen we verplichten om de gekapte bomen te compenseren door de aanplant van nieuwe exemplaren”, besluit de man.