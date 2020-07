2.000 gemeentelijke cadeaucheques met 20% korting vanaf nu (op afspraak) te koop: snel zijn is de boodschap want op = op Koen Moreau

03 juli 2020

07u26 2 Lede Inwoners van Lede die van de ‘corona-bonus’ van de gemeente in de vorm van aankoopcheques willen genieten, maken best zo snel mogelijk een afspraak om die aan te kopen.

De gemeente Lede ondersteunt gezinnen en handelaars van Lede door aankoopbonnen met 20% korting te verkopen. Op die manier wordt het geld uitgegeven bij plaatselijke handelaars en krijgen de inwoners een mooie korting. Dubbele winst dus. De gemeente maakt zich sterk dat op die manier 50.000 euro extra lokaal zal worden uitgegeven.

Het aantal bonnen is echter beperkt tot 2.000 stuks met een waarde van 25 euro. Inwoners betalen daarvoor 20 euro en kunnen er - zo lang de voorraad strekt - maximum vier per persoon bestellen. Doordat het gemeentepersoneel momenteel enkel op afspraak werkt, moet je vooraf een afspraak maken bij de dienst Lokale Economie. Dat kan via www.lede.be. De aankoopcheques zijn eveneens te koop in de bib van Lede en Oordegem tijdens de openingsuren van de bibliotheken.