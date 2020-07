2.000 cadeaucheques met 20% coronakorting bijna uitverkocht: Enorme interesse en reglement bijgestuurd (na misbruik) Koen Moreau

07 juli 2020

16u29 0 Lede De 2.000 gemeentelijke cadeaucheques die de gemeente Lede met een mooie korting verkoopt om handelaars en gezinnen in deze vervelende periode te ondersteunen, waren dinsdagnamiddag bijna allemaal uitverkocht.

Het liep dan ook storm. “In die mate dat we moesten bijsturen omdat sommigen - gelukkig een kleine minderheid - het nodig vonden om tot drie à vier keer te reserveren om/of langs te komen om het maximum toegelaten aantal van vier aankoopcheques per inwoner per dag aan te kopen”, vertelt schepen Elke Meganck (CD&V).

Door een bijsturing van het reglement werden alle achterpootjes net voor het weekend gesloten. “Vanaf dan werd iedereen geregistreerd en werd de verkoop beperkt tot vier cheques per meerderjarige natuurlijke persoon.”

Een beetje laat, aangezien het risico op misbruik reeds tijdens de gemeenteraad van 18 juni geopperd werd. Toen reageerde Meganck nog te verwachten dat mensen dat zouden doen. “Het aantal mensen die de regels naar hun hand zette, was gelukkig klein en ook na de bijsturing werden zo goed als alle resterende cheques vlotjes verkocht.”

