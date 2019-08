115 deelnemers voor sportieve week aan De Ommegang KOEN MOREAU

19 augustus 2019

14u40 0 Lede Het eerste zomerse sportkamp van de Leedse sportdienst kan deze week rekenen op 115 jonge deelnemers.

“Zij ontdekken onder de deskundige begeleiding van Mien, Femke, Matti, Karel, Jolien en Hanne verschillende sporten en spelen”, vertelt Joris Uyttenhove van de sportdienst. Zo staan onder andere tikspelen, honkbal, kringspelen, airtrack, estafette, klimmen en klauteren, trek- en duwspelen, bumball, korfbal, basketbal, omnikin en trampolinespringen op het programma.

Spruitenbal

Hoogtepunt wordt zonder twijfel woensdag. Dan trekt de bende naar domein De Gavers in Geraardsbergen om deel te nemen aan het ‘Spruitenbal’. “Die dag staat het domein vol met springkastelen, zijn er grimmeurs aan het werk, knutselen we mee in één van de workshops, proberen we de avontuurlijke attracties uit en genieten we van enkele coole animaties.”