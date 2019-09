1 miljoen euro voor gepensioneerde weduwe die zes juiste Lotto-cijfers aankruist Koen Moreau

13 september 2019

16u56 0 Lede Het Lotto-verkooppunt in de Delhaize van Lede maakte recent een vrouw heel gelukkig. Zij won het mooie bedrag van 1 miljoen euro.

Pas zeventien dagen na de trekking van 10 augustus ontdekte de gepensioneerde vrouw bij de validatie van haar ticket in de winkel dat ze een grote prijs had. Op het scherm verscheen dat ze contact moest opnemen met de Nationale Loterij. De hulpvaardige kassierster zocht meteen de lotto-uitslag op. “Pas toen vernam de vrouw dat ze alle zes de cijfertjes juist had. Ze was dolgelukkig”, vertelt zaakvoerder Filip Sabbe.

Nieuw huis

“De winnares, een gepensioneerde weduwe uit Oost-Vlaanderen, staat op haar anonimiteit. Ze vertelde wel dat ze het geld zou gebruiken om een huis te kopen en haar kinderen een duwtje in de rug te geven”, vertelt Caroline Vangoidsenhoven van de Nationale Loterij. Aangezien er voor die trekking slechts één andere speler – eveneens uit Oost-Vlaanderen - dezelfde combinatie invulde, leverde het bulletin van 17,50 euro een aardig veelvoud van 1.000.002 euro op.

Recent werd ook bij krantenzaak Famica in Burst iemand gelukkig gemaakt met een winst van 500.000 euro. “Oost-Vlaanderen doet het bijzonder goed. Van de 41 jackpotwinnaars dit jaar - waarvan 23 voor een bedrag boven het miljoen euro - komen er al elf uit deze provincie.”