1.000 euro voor lokaal geïnspireerde ontwikkelingsprojecten Koen Moreau

25 oktober 2019

17u13 0 Lede De gemeente Lede schenkt tweemaal 500 euro aan lokale projecten voor ontwikkelingssamenwerking.

Zo krijgt het kleinschalige landbouwproject Ong Biuma in Congo op vraag van Christophe Buabua een steuntje in de rug ter waarde van 500 euro. Ook het partnerschap van het Psychiatrisch Centrum Ariadne met het Centre Psychiatrique Caraes Butare ontvangt op vraag van Rik De Coninck een gelijkaardig bedrag. Minder goed nieuws voor enkele studenten verpleegkundige aan het Sint-Augustinusinstituut in Aalst. Zij ontvangen een steun voor een stage aangezien de periode minder dan vier weken is en een van de aanvragers ouder dan 26 jaar is.