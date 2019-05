’T Genootschap ’T hovaardig boerke opent in primeur evenementenplein: Markiz@festival met heerlijke streekbieren KOEN MOREAU

29 mei 2019

06u09 0 Lede Het plein voor de Markizaatruïne in Lede wordt dit weekend voor het eerst gebruikt voor een evenement. Primeur is voor het eerste Markiz@ Bierfestival van ’T Genootschap ’T hovaardig boerke.

“Nadat we in 2011 onze eigen bier lanceerden, dromen we al jaren van een eigen streekbierenfestival”, vertelt voorzitter Geert Henderickx. Met de medewerking van tien regionale ‘kleine’ brouwerijen uit de buurt wordt daar dit weekend voor gezorgd. Meer nog met het evenement is ’T Genootschap ’T hovaardig boerke de eerste Leedse vereniging die op het evenementenplein iets organiseert.

“Het evenemententerras kunnen we helaas nog altijd niet gebruiken, maar we zijn blij dat de gemeente toelating gaf om voor het Markizaat onze tenten op te slaan.” Concreet komt het podium voor WZC Markizaat zodat de geluidsoverlast voor de rustoordbewoners beperkt blijft. “De bier- en smulstandjes komen in een L-vorm voor de rest van het Markizaat te staan.”

De toegang tot het Markiz@festival is gratis. Start zaterdag en zondag om 14 uur. Sfeermuziek en live- optredens van Men from the Barn en Kliekakoestiek maken het plaatje totaal.

De aanwezige brouwerijen en bieren:

Brouwerij Aaigem met Aaigems Blond/Bruin

Lamasa met Metteko uit Sint-Lievens-Houtem)

Innova breweries met Nova uit Haaltert

Brouwerij Danny met Kwibus uit Oordegem/Mere

Leeflank met Fal uit Lede

Hovaardig boerke uit Lede

Gijzelse micro brouwerij met Gijzelaarke uit Gijzenzele

Schooiersbier uit Wichelen

Den Houten Molen met Johnny Bee Good uit Essene

De trejense brouwers met Trejensen Tripel uit Erembodegem