‘El toro loco’ van Schollaert Cycling Team 10 uur op de fiets: “Bij gebrek aan wedstrijden andere uitdaging gezocht” Koen Moreau

25 april 2020

12u37 0 Lede Voor (amateur) wielrenners is het een droef voorjaar. Bij gebrek aan wedstrijden is het moeilijk gemotiveerd te blijven en te trainen.

Een lot dat ook de renners van Schollaert cycling Team uit Lede bij de Vwf/wado nevenbonden beschoren is. “We waren nochtans goed op dreef”, vertelt Kristof Reniers (48). “De eerste twee weken behaalden we drie zeges dankzij Lode Van Impe en Johan Verbeke alsook tal van mooie ereplaatsen.”

Tot het coronavirus ten tonele verscheen. “Sindsdien ligt alles stil en dat, in combinatie met het sinds 17 maart verplicht thuis zitten, begin intussen aardig te vervelen.” Omdat doelloos trainen niets voor Kristof is, besloot hij zijn bijnaam ‘El toro loco’ alle eer aan te doen. “Ik liep al een tijdje met het idee om iets zot te doen en besloot uiteindelijk een eigen individuele wedstrijd van 300 kilometer te rijden.”

Dat gebeurde vrijdag. “Om 7 uur ’s morgens begon ik te trappen met als doel passages in Passendaele, Ieper, Westvleteren, de kust en Brugge.” Iets dat goed lukte. Uiteindelijke arriveerde Reniers terug bij hem thuis in Lede na exact tien uur met 318,9 kilometer in de benen. “Enkel tussen kilometer 230 en 245 had ik een dipje, maar een rijsttaartje en mini Cola hielpen me er terug bovenop.”

Een nieuwe uitdaging staat voorlopig niet op de planning. “Vanaf maandag ga ik na een gedwongen onderbreking terug aan de slag bij Volvo Cars in Gent.”