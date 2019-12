Zwembad krijgt kiosk voor selfservice toegangstickets Nele Dooms

18 december 2019

Bezoekers van het gemeentelijk zwembad aan de Koning Albertstraat in Lebbeke zullen voortaan binnen kunnen via een selfservicekiosk. Die zal vanaf 2020 opgesteld staan in de inkomhal van het zwembad. Bezoekers kunnen er dan hun toegangsticket aankopen, maar ook een abonnement verlengen. Eens het gemeentelijk zwembad op 4 januari weer de deuren opent na de eindejaarsfeesten, gaat het systeem in voege. “De kiosk zal altijd ter beschikking zijn”, zegt sportfunctionaris Marnix Van Cauter. “Aan de selfservicekiosk kan wel enkel betaald worden met bankcontact. Aan de bemande kassa kan iedereen wel nog contant betalen. Vanaf 2020 gaan we overigens enkel nog werken met nieuwe toegangsbandjes. De oude toegangskaarten kunnen, tot 30 juni 2020, tijdens de bemande openingsuren omgeruild worden voor een nieuw toegangsbandje.” De bemande kassa zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag nog steeds open zijn van 16 tot 18.15 uur. Op woensdag is dat van 13 tot 18.15 uur, op zaterdag van 9 tot 12.45 uur en op zondag van 9 tot 12 uur. Nog nieuw vanaf 4 januari zijn extra openingsuren voor baantjeszwemmers. Zij kunnen vanaf dan ook op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, tussen 12 en 13 uur, in het zwembad terecht.