Zulderkipken zet zomervakantie in en is klaar voor zeven weken speelpleinplezier Nele Dooms

02 juli 2019

15u27 2 Lebbeke Zeven weken lang plezier op het speelplein. Dat beloven de monitoren van de Lebbeekse speelpleinwerking Zulderkipken. Die hebben net, samen met tientallen enthousiaste kinderen, de zomervakantie ingezet.

“Thema dit jaar is Hollywood”, zegt jeugdconsulente Sara Joris. “Wie droomt van glitter en glamour, roem en beroemdheid, sterren en awards, zal niet bedrogen uitkomen. De monitoren zorgen voor toneeltjes en dansjes, maar ook voor tal van leuke spelletjes.” Zulderkipken is open tot 14 augustus voor kinderen tussen 2,5 en 16 jaar. Iedereen mag komen mee spelen. Er zijn allerhande activiteiten van 9 tot 16 uur. Voor- en na-opvang is er elke dag tussen 7.30 uur en 17.30 uur. Ook dit jaar vindt de speelpleinwerking nog plaats in de gemeenteschool. De kleinsten kunnen terecht in ’t Puzzeltje in de Opwijksestraat, de groteren leven zich uit in De Puzzel aan de overkant van de straat. Een volledige dag speelplein kost 6 euro.

Info: jeugddienst@lebbeke.be of 052/46.82.39.