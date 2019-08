Zoveel belangstelling voor Jeugdtoneel Wij dat jongeren twee voorstellingen brengen Nele Dooms

22 augustus 2019

14u26 3 Lebbeke De jeugdwerking van Toneelkring Wij van Lebbeke gaat een tweede werkjaar in. En dat gebeurt met goed nieuws. Omdat er zoveel belangstelling is van jonge creatievelingen, pakt het jeugdtoneel uit met twee voorstellingen.

Nadat jongeren ruim zeven jaar geleden een laatste theaterstuk voor toneelkring Wij brachten, pikte het amateurgezelschap vorig jaar voor het eerst de draad van een jeugdwerking weer op. Meteen was het enthousiasme groot. Ook voor een tweede seizoen is er duidelijk opnieuw veel belangstelling. “Dat is natuurlijk een goede zaak, want het is de jeugd die de toekomst van ons gezelschap verzekert”, zegt Cathy De Wolf. “De jongeren kunnen later doorstromen naar de volwassen werking. De heropstart van de jeugdwerking legt ons dus geen windeieren.”

Net omdat de belangstelling zo groot is, is de jeugdwerking opgesplitst in twee leeftijdscategorieën. Die zullen elk een eigen productie brengen. De tien- tot veertienjarigen spelen ‘De Mestkever’. Zeventien jonge acteurs staan op de planken voor deze familievoorstelling over een brutale mestkever die uit de koninklijke paardenstal wordt gegooid en de wijde wereld intrekt. De vijftien- tot zeventienjarigen spelen ‘De steen die in het water valt’. Voor dit themastuk over pesten tekenen elf acteurs present.

Voorstellingen vinden plaats in Theater De Minne begin oktober. Reserveren kan nu al via www.toneelkringwij.be.