Zotte Zoo voor peuterfeest in bibliotheek Nele Dooms

16 november 2019

18u18 0 Lebbeke Een olifantenlied, verteltheater, photoboot, bewegingsparcours, knutselworkshop, voorleesmomenten en een knabbelbuffet. Aan activiteiten was er geen gebrek tijdens het jaarlijkse peuterfeest in de bibliotheek in Lebbeke. Alle tweejarige peuters, geboren in 2017, waren daarop welkom. Centraal thema dit jaar was “dierentuin”.

“We toveren zowel de bibliotheek als CC De Biekorf om tot Zotte Zoo”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Alle medewerkers zijn uitgedost als een dier en voorzien een aangepaste activiteit voor de kleintjes.” Het Peuterfeest ontstond een paar jaar geleden in het kader van het project “Boekstart”. Dat moet lezen en boeken van jongs af aan bevorderen. “Voor kindjes van 6 maanden, krijgen ouders een babyboekenpakketje mee. Op 15 maanden krijgen ze een uitnodiging om een peuterboekenpakket af te halen in de bib en de peuter te laten inschrijven”, zegt Heirbaut. “Dit brengt dus al op jonge leeftijd de peuter én de ouders in contact met de bib.” Het peuterfeest was aanvankelijk een kleinschalig initiatief met de bibliotheek, Kind en Gezin en ’t Kwakkeltje als partners. Nu doen alle vrijetijdsdiensten cultuur, sport en jeugd van de gemeente mee.