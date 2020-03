Zone 30 Lange Minnestraat breidt gevoelig uit Nele Dooms

02 maart 2020

14u14 12 Lebbeke De zone 30 in de Lange Minnestraat in Lebbeke breidt gevoelig uit. Het gemeentebestuur maakt er een heel gebied van door ook omliggende straten dezelfde snelheidsbeperking op te leggen. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 mei.

Tot nu gold alleen een zone 30 ter hoogte van basisschool De Minnestraal in de Lange Minnestraat. In de toekomst wordt dat de volledige Lange Minnestraat, van supermarkt Carrefour tot slagerij Saerens. De uitbreiding omvat bovendien ook de Binnenstraat, de Meysveldbaan, de Hof-ter-Burstbaan en de Rozenstraat. Tot slot worden ook de wijken Meysveld en Zavel integraal mee opgenomen in de zone 30.

De uitbreiding van de zone 30 is een bewuste keuze van het Lebbeekse gemeentebestuur. “Het vergroten van de zone 30 moet de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker verhogen”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V). “Bovendien zijn deze straten niet voorzien om een snelheid van 50 kilometer per uur te halen. Het is dus een goede zaak dat bestuurders er een limiet van 30 kilometer per uur opgelegd krijgen.”

Later volgen er ook nog uitbreidingen van de zone 30 in het centrum van Lebbeke, in Wieze en in Denderbelle.