Zomerbar Santéboetiek opent deuren Nele Dooms

20 juni 2019

14u34 14

De Zomerbar Santéboetiek in Lebbeke opent op vrijdag 21 juni zijn deuren. Het is een nieuw concept dat de vzw Bruisend Lebbeke, met de steun van het gemeentebestuur, uitwerkt in de binnentuin van het gemeentehuis. De vzw voorziet doorheen de zomer verschillende avonden met animatie, zoals live optredens, comedy, kindernamiddagen en afterworkparties. De woensdagavonden staan telkens in het teken van de jeugdraad, waarbij de Zomerbar uitgebaat wordt door een jeugdvereniging. Die kunnen zo een centje bijverdienen voor hun werking. Santéboetiek zal tussen 21 juni en 15 september 35 dagen geopend zijn. Voor kinderen is er een speelhoek in de tuin voorzien. Voor muziekliefhebbers zijn er live optredens met onder andere Muffler, Erik Melaerts en Ben Crabé, Silke (finalist the voice). Maar er komen ook rustige cafémomenten waarbij bezoekers een kaartje kunnen leggen of met een pitjesbak spelen. Op donderdagen 25 juli en 22 augustus zal er een afterwork plaatsvinden. Dan tekent DJ Rommelmarkt present. Santéboetik opent voor het eerst op vrijdag 21 juni vanaf 21 uur. De officiële openingsparty is voorzien op zaterdag 22 juni om 20 uur, met een live optreden van Eddy Aelbrecht & co. Info: www.santeboetik.be of de Facebookpagina van santéboetik.