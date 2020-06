Zomerbar met 400 bezoekers mag, straatfeest met wat buren verboden: “Wie kan dit nog begrijpen?” Nele Dooms

25 juni 2020

16u55 0 Lebbeke Tijdens de jongste gemeenteraad in Lebbeke wilde oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB) meer uitleg over enkele beslissingen van het gemeentebestuur voor deze zomer. “Een zomerbar waar 400 bezoekers welkom zijn, is goedgekeurd, maar buren van het Meysveld kregen te horen dat hun straatfeestje voor een veel beperkter aantal mensen niet mag. Hoe leg je zoiets aan de mensen uit”, zei hij. Ook burgemeester Raf De Wolf (N-VA) moest toegeven dat ‘de logica van de regels vaak zoek is’.

De zomerbar waar Gunther Buggenhout op doelt, is Bar Click’O aan de Baardegemsestraat in Lebbeke. Die opent dit weekend de deuren. Mits in acht nemen van alle maatregelen in kader van de coronacrisis kunnen daar een vierhonderdtal bezoekers relaxen en iets drinken. “Een vergunning werd afgeleverd zonder problemen”, zegt Buggenhout. “Maar daar tegenover staat dat een kleinschalige buurtfeestje, zoals waar bewoners van het Meysveld om vroegen, werd geweigerd. Het is begrijpelijk dat dit kwaad bloed zet. De mensen begrijpen dit niet. Terecht.”

Burgemeester Raf De Wolf probeerde de situatie te verklaren, maar gaf zelf ook toe dat het ook voor lokale overheden ‘op den duur niet meer simpel is om door het bos de bomen nog te zien’. “Er is zo’n kluwen van regels, die dan ook nog eens om de achterklap wijzigen en niet altijd logisch zijn, dat het echt moeilijk is”, zegt hij. “Maar ook wij zijn verplicht ze braaf op te volgen. De zomerbar waarvan sprake, valt onder horeca en daarvoor is toestemming om open te gaan. Buurtfeesten vallen dan weer onder evenementen of dorpsfeesten en die zijn nog altijd verboden. Ik betreur zelf ook deze situatie. We houden alleszins in de gaten als er versoepelingen komen en zullen dan niet aarzelen om goedkeuring te verlenen. We hebben overigens zowel de gouverneur als de FOD Economie een brief geschreven met vragen om meer klaarheid. Een antwoord is er evenwel nog altijd niet.”