Zeventiger riskeert rij-ongeschiktheid na zware snelheidsovertreding in bebouwde kom Koen Baten

12 juli 2019

14u24 0 Lebbeke Lebbekenaar Fritz D.W. riskeert door de politierechtbank van Dendermonde levens ongeschikt verklaard te worden om nog met een voertuig te rijden na een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom. De beklaagde, al een eind de 70 gepasseerd, reed op 8 april 2018 aan een snelheid van 89 kilometer per uur in de bebouwde kom. “Zijn leeftijd is bijna even hoof als zijn snelheidsovertreding", aldus politierechter Peter D'hondt.

De feiten speelden zich af op de Kouterbaan in Lebbeke. D.W. moest op die dag naar de mis gaan en was gehaast omdat hij dit niet wilde missen. Omdat hij aan de late kant was duwde hij het gaspedaal stevig in met deze overtreding tot gevolg. Gezien zijn leeftijd werd gevraagd om hem levenslang ongeschikt te verklaren, maar de advocaat had het hier moeilijk mee. “Misschien is het aangeraden om mijn cliënt even mee te brengen zodat u kan zien dat hij nog goed is en nog met de wagen kan rijden", klonk het. Politierechter Peter D’hondt volgde de redenering en stelde de zaak uit naar 27 september om de man te laten verschijnen. Naast de ongeschiktheid riskeert hij ook een boete van 480 euro.