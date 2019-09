Zeventiger die snel in misviering wou zijn krijgt 800 euro boete Koen Baten

27 september 2019

11u55 0 Lebbeke Fritz D.W. uit Lebbeke is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 800 euro voor een zware snelheidsovertreding in de Kouterbaan in Lebbeke. De 78-jarige man reed er toen 89 kilometer per uur in de bebouwde kom toen hij op weg was naar de misviering in Wieze.

Politierechter D’Hondt wou de man in levende lijve zien in zijn rechtbank gezien de leeftijd van de man. “Ik snap zelf niet hoe het komt dat ik daar zo snel heb gereden, het was alleszins niet de bedoeling", aldus D.W. De man zelf was nog helder van geest waardoor de rechtbank besliste dat hij nog rijgeschikt was. Naast de geldboete van 800 euro moet hij wel zijn auto voor 21 dagen langs de kant laten staan.