Zanger Jan Smit komt naar Oktoberhallen Nele Dooms

10 september 2019

17u21 2 Lebbeke Zanger Jan Smit gaat dit najaar met zijn live band op tournee door Vlaanderen en zal daarbij ook Lebbeke aandoen. In de Oktoberhallen in Wieze treedt hij op midden november. Tickets daarvoor zijn nu al beschikbaar.

Het is de allereerste keer dan Jan Smit deze streek met zijn live band aandoet. Organisator Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events heeft daarmee een primeur te pakken. Hij organiseert één van de vijf exclusieve theaterconcerten van Jan Smit. En dat vindt plaats in de Oktoberhallen van Wieze. Daarvoor worden zo’n tweeduizend bezoekers verwacht. Jan Smit staat ondertussen al twintig jaar in het vak.

Smit begint zijn tournee op 27 september in Capitole Gent. Daarna volgen nog Kursaal Oostende, Ethias Theater in Hasselt, Stadsschouwburg Antwerpen én Oktoberhallen Wieze. Hij komt langs met zijn beste muzikanten en brengt een combinatie van zijn grootste hits en nieuw werk. Daarmee belooft hij een fantastische concertavond.

De show op 15 november in Wieze start stipt om 20.30 uur. Toegangskaarten, allemaal zitplaatsen aan tafel, kosten 58 euro, 48 euro of 38 euro. Info en reservatie: www.jeroenevents.be of 0486/99.61.56.