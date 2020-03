Woning renoveren? Gemeente voorziet gratis renovatieadvies aan huis Nele Dooms

06 maart 2020

14u51 0 Lebbeke Wie in Lebbeke zijn woning wil renoveren, kan daarvoor voortaan rekenen op gratis renovatiehuis. Het gemeentebestuur van Lebbeke start hiervoor een samenwerking op met Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen.

Het Steunpunt stuurt een adviseur aan huis, om samen met de eigenaar een persoonlijk stappenplan voor de renovatie op te maken. “We denken dat dit heel nuttig is”, zegt schepen Mike Torck (Groen). “Wie zijn huis wil verbouwen moet een heleboel beslissingen nemen, zeker als men duurzaam wil renoveren. Onafhankelijk advies om een woning energiezuinig te renoveren is daarbij van groot belang. Wie het stappenplan afmaakt, beschikt na afloop over een gerenoveerde woning met het energiepeil van een hedendaagse nieuwbouwwoning.”

Het stappenplan bevat ook technische adviezen in verband met isolatie, ventilatie, duurzame materialen en biedt een overzicht over mogelijke premies, subsidies en goedkope leningen. Een renovatieadvies aan huis neemt gemiddeld anderhalf uur in beslag. Het is gratis voor inwoners van Lebbeke. Info: https://www.lebbeke.be/hoe-warm-is-jouw-huis.