Wijnhoevefeesten van ‘t Vaatje doen proeven van fruitwijnen en zelfgemaakte bieren Nele Dooms

01 juli 2019

10u44 0

Wijn- en biermakersgilde ‘t Vaatje van Lebbeke organiseert op zaterdag 6 juli haar wijnhoevefeesten. Tijdens de jaarlijkse opendeur laten de leden bezoekers proeven van al het lekkers dat ze brouwen. “Voor de bierliefhebbers hebben we dit jaar een ware krachttoer uitgewerkt”, zegt Franz De Block van ‘t Vaatje. “Niet minder dan tien verschillende bieren zijn er te proeven tijdens ons feest.” ‘t Vaatje zorgt er ook voor dat er iets te eten valt. Liefhebbers kunnen smullen van steak of saté met frietjes, sla en saus. Voor de steak betalen volwassenen 16 euro, voor de saté 12 euro. Er zijn ook tal van zelfgemaakte fruitwijnen te proeven. De coverband Dusty zorgt voor ambiance. Bezoekers zijn zaterdag welkom vanaf 16 uur aan de thuisbasis van 't Vaatje, aan de Lange Snijdersstraat in Lebbeke. Info: franz.deblock@gmail.com of 0476/56.33.31.