Wiezenaren lanceren eigen vlag Nele Dooms

05 september 2019

17u11 1 Lebbeke Vier Wiezenaren, Chris Bourgeois, Karine Van Hove, Luc Van Driessche en Rik Vermeir, lanceren een eigen vlag voor hun dorp.

De initiatiefnemers willen er voor zorgen dat Wieze bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen nog meer bevlagd wordt. “Lang geleden, in de tijd van de Oktoberfeesten, hingen de inwoners enthousiast hun vlag buiten als het de periode van deze feesten was”, zegt Rik Vermeir. “Veel vlaggen verwezen toen naar het beroep van wie ze uitstalde. Maar ze gaven ons dorp vooral een kleurrijk en feestelijk aanzien. Ook bij andere gelegenheden, zoals de Meelestraut Keirremis en feestdagen, wordt de vlag gezwind boven gehaald. Vooraan zullen liefhebbers dat kunnen doen met een eigen, unieke Wiezevlag.”

Om die te ontwerpen kozen de initiatiefnemers voor een aantal iconen uit het dorp, zoals onder andere de kerk, de meiboom en de Zot van Wies. De vlag is 1,5 meter op 1,5 meter groot. Tot 18 september kunnen geïnteresseerden intekenen op deze vlag. Die kost 30 euro. Op 5 oktober zijn de vlaggen te verkrijgen in café Den Dikken Eik in Wieze, tussen 10 en 12 uur.