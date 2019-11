Wie wordt nieuwe sportman of sportvrouw van het jaar? Nele Dooms

04 november 2019

Wie wordt de nieuwe sportman of sportvrouw van het jaar in Lebbeke? Over die vraag buigt zich binnenkort de Sportraad. Ook de Sportploeg van 2019 wordt gekozen. Voor deze titels kunnen vanaf nu kandidaturen ingediend worden. “Ken jij iemand die in Lebbeke woont en die het voorbije jaar een glansrijke sportieve prestatie heeft neergezet? Of ben jij zelf iemand die mogelijk in aanmerking komt om gehuldigd te worden op het Sportgala 2020? Dan zijn die kandidaturen welkom”, zegt sportfunctionaris Marnix Van Cauter. Kandidaatstellingen moeten, voorzien van de nodige uitleg over de prestatie en motivatie, verstuurd worden naar de Sportdienst, Koning Albert I-straat 124 in Lebbeke of via sportraad@lebbeke.be. Dat moet voor 3 december gebeuren. Het Sportgala zelf vindt plaats op vrijdag 7 februari in Cultuurcentrum De Biekorf. Info: 052/46.82.91.