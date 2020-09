Wie verdient medaille? Gemeente wil verdienstelijke leden van verenigingen in de bloemetjes zetten Nele Dooms

25 september 2020

15u23 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke wil de verdienstelijke leden van culturele verenigingen in de bloemetjes zetten. Voorwaarde is dat ze zich al jarenlang inzetten. Kandidaten kunnen zich nu aandienen.

Het gemeentebestuur en de Cultuurraad zorgen er elk jaar voor dat verdienstelijke leden van verenigingen beloond worden voor hun jarenlange inzet. Ze krijgen dan een medaille van het Departement voor Cultuur. Om zo’n medaille van de Vlaamse minister van cultuur te krijgen, gelden wel enkele criteria. Die kan verkregen worden door een voorzitter, dirigent, regisseur, secretaris en schatbewaarder die minstens 15 jaar actief is en 45 jaar oud is. Spelende, zingende of werkende leden of bestuursleden moeten minstens 25 jaar actief zijn en 45 jaar oud zijn. Ook verenigingen die 25, 50, 75 en 100 jaar bestaan, kunnen een medaille krijgen, net als laureaten van provinciale en nationale wedstrijden en laureaten van een jaarlijkse tentoonstelling of wedstrijd.

Verenigingen die leden hebben die hiervoor in aanmerking komen, kunnen hiervoor een formulier invullen dat verkrijgbaar is via cultuurdienst@lebbeke.be of www.lebbeke.be. Kandidaturen moeten binnen zijn voor 15 oktober. De uitreiking van de medailles gebeurt op zondag 13 december in CC De Biekorf.