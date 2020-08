Werken aan inrit winkelcentrum Brusselsesteenweg voor meer veiligheid Nele Dooms

08 augustus 2020

15u24 1 Lebbeke Er starten op maandag 10 augustus werken op de Brusselsesteenweg in Lebbeke, ter hoogte van het winkelcentrum. Een aanpassing van de inrit moet de toestand daar veiliger maken.

De werken vinden plaats in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, die beheerder is van de Brusselsesteenweg. De veiligheid en het wegcomfort ter hoogte van het winkelcentrum dat een paar jaar geleden opende, kunnen beter en daarom laat het Agentschap enkele aanpassingen doorvoeren. De aannemer zal het wegdek van de inrit vernieuwen en ook de greppels onder handen nemen. De werken zullen ongeveer drie weken duren.

Tijdens de werken zal het verkeer langs de werfzone kunnen rijden, maar er zal wel hinder zijn. Het verkeer richting Dendermonde moet op de andere weghelft langs de werfzone rijden. Het winkelcentrum blijft bereikbaar, maar er is een gemeenschappelijke in- en uitrit. Tijdens de werken kan het verkeer enkel het winkelcentrum uitrijden richting Dendermonde. Het verkeer richting Brussel wordt omgeleid via het industriepark D’Helst en de Korte Minnestraat. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone.