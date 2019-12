Wereldlichtjesdag in tuin muziekacademie om overleden kinderen te herdenken Nele Dooms

04 december 2019

18u49 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke doet dit jaar mee met Wereldlichtjesdag. Iedereen is op zondag 8 december welkom om in de tuin van muziekacademie een kaarsje te doen branden ter nagedachtenis van overleden kinderen.

Wereldlichtjesdag wordt elk jaar op de tweede zondag van december gehouden. Over de hele wereld steken die dag mensen kaarsjes en lichtjes aan om ouders die een kindje verloren een hart onder riem te steken. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Dit jaar doet ook Lebbeke mee.

“Een kind verliezen is een enorm ingrijpende gebeurtenis in het leven van elke ouder”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a). “En er is het taboe dat er vaak nog op rust: de kindjes zijn er niet meer en worden vaak doodgezwegen, over het verdriet wordt niet gepraat. Op 8 december willen we al deze kinderen eren en de herinnering aan hen levend houden.”

De herdenking start zondag vanaf 18 uur. Iedereen die wil deelnemen, kan terecht in de tuin van de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Er zal stil worden gestaan bij alle kinderen die worden gemist. Er is eerst een toespraak en om 19 uur worden de kaarsjes aangestoken. Nadien is er gelegenheid om na te praten bij een tas soep of chocolademelk. Wie wil dat de naam van zijn kind wordt voorgelezen tijdens de plechtigheid, kan dat doorgeven via Kelly.Willems@lebbeke.be of 052/46.91.50.