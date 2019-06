Wegenwerken houden organisatoren Sinksenkermis niet tegen: “Maar kom wel te voet of met de fiets” Nele Dooms

04 juni 2019

15u28 5 Lebbeke Er mogen dan wel momenteel volop wegen- en rioleringswerken plaatsvinden in het centrum van Denderbelle, die kunnen de organisatoren van de Sinksenkermis niet tegen houden. De organisatoren raden bezoekers wel aan zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen.

De jaarlijkse kermis gaat door met tal van activiteiten. Als locatie doet het speelplein van Denderbelle, achter de kerk, dienst. Er is zelfs plaats voor nieuwigheden. Zo wordt de Sinksenkermis op zaterdag 8 juni ingezet met een eerste Sinksenmarkt. Op het speelplein vinden bezoekers een aanbod van planten, artisanale producten en informatie over ecologisch leven. Zowel zaterdag 8 als zondag 9 juni vindt een tentoonstelling plaats met schilderkunst van Eliane Bosteels en beeldende kunst van Wilfried Jacops. Liefhebbers kunnen bovendien deelnemen aan een vinkenzetting op zaterdag, ziftkaatsen op zondag en petanque op maandag. De organisatoren voorzien ook een aantal gratis optredens met Marino Punk, de Twiddly Bits en Justine & Out. Er vindt ook een aperitiefconcert plaats.

Omdat parkeerplaatsen in de omgeving beperkt zijn, raden de organisatoren bezoekers aan om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar de kermis te komen.