Wagen vat vuur op Brusselsesteenweg Koen Baten

23 maart 2020

15u55 3 Lebbeke Op de Brusselsesteenweg in Lebbeke is maandagmiddag een wagen in brand gevlogen. Het voertuig kon zich nog tijdig aan de kant zetten, waardoor er niemand gewond raakte. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.

De brand ontstond rond 13.30 uur ter hoogte van het kruispunt met de Lange en de Korte Breestraat. De Mercedes reed in de richting van Dendermonde toen deze vuur vatte. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd, maar de bestuurder van het voertuig had het vuur al grotendeels onder controle gekregen met de brandblusser. Het voertuig liep wel wat schade op en is niet meer rijvaardig.